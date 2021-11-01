الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محمد فايق يشارك فى عزاء عبدالغفار شكر

عزاء عبدالغفار شكر
عزاء عبدالغفار شكر

وصل منذ قليل، محمد فايق، الرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى مسجد الرحمة بالمعادي لحضور عزاء عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما شارك الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس في العزاء.

وأعلن طلال شكر، شقيق الراحل عبدالغفار شكر، عن تشييع جثمان شقيقه بمسقط رأسه فى قرية تيرة مركز نبروه بالدقهلية عقب صلاة العصر، على أن يقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الرحمة في المعادي.

وتوفي صباح الأحد، الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وأكد المجلس، أنه برحيل"شكر" فقدت مصر أحد القامات الوطنية الذي عمل طوال مسيرته مدافعاً عن حقوق الإنسان من خلال إسهاماته الفكرية المتعددة وآرائه الوطنية المتنوعة وكان نبراساً للانتماء الوطني، وكان له دور متميز وبناء في عمل  المجلس طوال مدة توليه منصب نائب الرئيس.

ولد عبدالغفار شكر في 27 مايو 1936، بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، وبدأ حياته السياسية مبكرًا في عامه السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953، ثم التحق بالاتحاد القومي عام 1958، ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963.

وفي العام 1964، أصبح أمينًا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي أسسه جمال عبدالناصر كتنظيم سري موازٍ للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي.

وشغل “شكر” منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، وكذلك رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، وأمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سابقًا.

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