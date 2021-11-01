الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. 

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية في الجيزة، عقب ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، واعتياده ترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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طه الذى رأى

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