الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطليّن يتاجران فى المخدرات بإمبابة

حبس
حبس

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريم كل منهما ١٠٠ ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وأحالت النيابة القضية رقم ١٩٧٥٩ لسنة ٢٠٢٠ جنايات إمبابة، المقيدة برقم ٢٣٤٢ لسنة ٢٠٢٠ كلّي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من سيد س ا، ومحمد.ر.ه، لأنهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، أحرزا بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة إمبابة  تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجدهما وأبصرتهما ممسكين بكمية من المواد المخدرة، ويقومان بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطهما وما يحرزانه وبتفتيشهما عثر معهما على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصّلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء تحقيقات ذبح مواطن فى الإسماعيلية

إحالة أوراق زوجة «برنس مطروح» وعشيقها إلى المفتى

من العرش إلى البُرش: فنانات أدينوا في جرائم جنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»