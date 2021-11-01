الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش بروض الفرج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشار جمال عبد العزيز أبو زيد، والمستشار أشرف محمد رزق، وأمين سر محمد عطية بالسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين لحيازة الحشيش بقصد الاتجار في روض الفرج.

ووجهت النيابة للمتهمين "رمضان.س" عامل، و"أحمد. محمد" عامل في القضية رقم ٨٤٨ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال القاهرة تهمة حيازة جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة روض الفرج صحة الواقعة، وحيازة المتهمين المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي صحة المضبوطات عبارة عن ٩ قطع حشيش من مادة سمراء اللون تزن ٤.٥ جرام ثبت أنها لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية منطقة روض الفرج حيازة الحشيش القضية

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