الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض مسلسل «وعد الشيطان» لعمرو يوسف خلال أيام

عمرو يوسف
عمرو يوسف

يستعد الفنان عمرو يوسف لعرض أحدث أعماله بعنوان «وعد الشيطان» خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويعكف المخرج البريطاني كولين تييج على تصوير آخر مشاهد المسلسل بإحدى ديكورات العمل الخارجية، على أن يدخل بعدها لمرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

يطرح المسلسل فكرة الصراع المزمن بين الخير والشر، وبين القيم والأخلاق من جهة والطمع والانتهازية من جانب آخر، مضيئًا على كوامن النفس البشرية وما تعيشه من ضغوط الحياة اليومية، واعتبار الكثيرين أن المال والثروة هما الأساس، ولا يتوانون عن فعل أي شيء من أجله، حتى لو وصل الأمر إلى حد التصفية الجسديّة لأقرب المقربين منهم، وخصوصًا عندما تصل الأنانية إلى أقصى حدودها ويملأ الطمع القلوب والعقول.

تفاصيل دور عمرو يوسف

ويجسد عمرو يوسف شخصية «إبراهيم»، وهو رجل أعمال شاب يمتلك عدة شركات ويبرم اتفاقًا مع الشيطان الذى يجسده فتحى عبدالوهاب على عدم التعرض له بأى أذى طوال حياته وأن يؤجلها لما بعد وفاته تحت عنوان «وعد الشيطان»، ولكن الأخير يخلف وعده ويقوم بإيذائه ليقوم ابراهيم بمحاولة التخلص منه وقتله.

المسلسل تم تغيير اسمه أكثر من مرة، إذ كان يحمل فى البداية اسم «العقد»، ومن ثم «عشم إبليس»، إلى أن تم الاستقرار على  «وعد الشيطان».

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج.

ويعيد هذا المسلسل عمرو يوسف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، عقب بطولة مسلسل «طايع»، وكان من المفترض العودة بمسلسل خالد بن الوليد، لكن العمل لم يكتمل، حتى تعاقد بعدها على مسلسل «الملك» العام الماضي، وتوقف المشروع أيضًا.

منصة إلكترونية عمرو يوسف الشيطان مسلسل وعد وعد الشيطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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