الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تحذر من انتشار عدوى الإنفلونزا الموسمية فى الأماكن المزدحمة

الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عدوى الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المواطنين بالابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة وتلقى لقاح الإنفلونزا، لحماية أنفسهم ومن حولهم من الإصابة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع اللقاحات متوافرة في فروع شركة المصل واللقاح "فاكسيرا"، مشيرة إلى أن تناول اللقاح يحد من انتشار الفيروس والإصابة به.

وفي ذات السياق، كانت وزارة الصحة والسكان، الأحد، أعلنت خروج 644 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 278267 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 933 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 331017 من ضمنهم 278267 حالة تم شفاؤها، و18651 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة أندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

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‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح الأنفلونزا الموسمية فيروس كورونا

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وائل لطفي

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