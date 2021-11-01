«فريدريكا»: صندوق الأمم المتحدة للإسكان يدعم «حياة كريمة»

أكد الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أهمية تحديد الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة في كل محافظة على حدا خاصةً وأن عدد من المحافظات المصرية نجحت في تحقيق تلك الأهداف والبعض الآخر واجه صعوبات فى التنفيذ، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تتضمن مركزية الاقتصاد والمعلومات والابتكار.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة: توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وسارة البطوطي، رئيس شركة إيكو كونسلت.

وأشارت الدكتورة فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة إلى أن الصندوق يتعاون مع الحكومة المصرية في مجالات أساسية هي تقديم الدعم في استراتيجية السكان، ودعم تمكين المرأة والحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير فرص للعمل والتعليم، فضلاً عن توفير البيانات وتحليلها، لافتةً إلى أن الصندوق يدعم برنامج حياة كريمة لأنه لا يقتصر فقط على بناء عقار أو طريق في القرى بل هو يعمل أيضا على بناء الإنسان وتطوير حياته.