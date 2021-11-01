رفع 430 طن قمامة في حملة نظافة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين من أجل توفير بيئة صحية ونظيفة خالية من التلوث ومصادر نقل الأمراض والفيروسات.

وأسفرت حملة النظافة العامة عن رفع 430 طن قمامة من من شوارع وطرق قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة كما تم رفع إخلاء جميع المقالب الفرعية بالشوارع من القمامة والمخلفات تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أننا نستهدف القضاء على القمامة بالشوارع والميادين والطرق أولا بأول بهدف الحفاظ على النظافة العامة وتوفير بيئة صحية ونظيفة خالية من مصادر العدوى والأمراض للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم رفع 430 طن قمامة فى حملة منذ الصباح الباكر وحتى المساء.

وفى سياق متصل؛ قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمواصلة شن حملات تحرير الشوارع والطرق والميادين من الإشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين بالمدينة وقرى الوحدات المحلية.

حيث شملت حملة تحرير الشوارع والطرق والميادين من الإشغالات رفع إشغالات مدخل المدينة وكوبرى البر الشرقى للمدينة وشارعى جمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض وكذالك ميدان آل عطالله وسط المدينة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وشدد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر على مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية بالعمل على خدمات المواطنين والقضاء على المشكلات ورفع الاشغالات من الشوارع والطرق والميادين لعدم حدوث تكدس مرورى وكذالك لسهولة سير المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا والراحة التامة.