10 رسائل حاسمة فى كلمة الرئيس السيسى بقمة المناخ

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية لقمة تغير المناخ في مدينة جلاسجو، نياية عن الدول الإفريقية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العمل على مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن الدول النامية تحتاج لدعم مادي لمساعدتها في مواجهة تغير المناخ.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ.

وهذه أبرز رسائل الرئيس في كلمته: