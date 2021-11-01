10 رسائل حاسمة فى كلمة الرئيس السيسى بقمة المناخ
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية لقمة تغير المناخ في مدينة جلاسجو، نياية عن الدول الإفريقية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العمل على مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن الدول النامية تحتاج لدعم مادي لمساعدتها في مواجهة تغير المناخ.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ.
وهذه أبرز رسائل الرئيس في كلمته:
- نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر باسم القارة الإفريقية.
- واثقون من أن نتائج قمة المناخ ستعبر عن التزامنا السياسي تجاه التغير المناخي.
- القارة الإفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة التغير المناخي.
- قلقون إزاء التمويل المتاح وحجم الفجوات في الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.
- لا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
- نعى حجم التحديات التي تواجهها الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.
- نعمل على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والسيارات الكهربائية.
- مصادر الطاقة المتجددة تمثل نحو 20% من مزيج الطاقة في بلادنا.
- نعمل على وصولها إلى 42% بحلول 2035.
- نهدف الوصول إلى المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 100% بحلول 2030.