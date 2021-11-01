الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 11 طن أجبان ولانشون فاسدة في حملات بالقاهرة

ضبط أجبان ولانشون
ضبط أجبان ولانشون فاسدة

أكد المهندس عبد المنعم خليل أن هناك حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومصانع إنتاج الأغذية ومخازن الشركات التابعة للقطاع الخاص والثلاجات التي تخزن اللحوم والأسماك والدواجن للتأكد من تواريخ الصلاحية وبلد المنشأ.

وأوضح أنه تم تشكيل حملة رقابية موسعة لاستهداف أحدث الثلاجات بوسط القاهرة التي تخزن الأجبان والسلع الغذائية والمخازن التابعة لها، حيث تمكنت من 11 طن أجبان ولانشون فاسدة، وتم أخذ عينات ورفعها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لاتخاذ إجراءات الإعدام لهذه الكميات.

وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة اليوم لاتخاذ قرار بإعدام هذه الكميات.

وأشار وكيل أول وزارة التموين إلى أن صاحب هذه المخازن سيدفع غرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيه وحبس عام على الأقل ومصادرة جميع المنتجات الموجودة في هذه المخازن.

وزارة التموين منتهية الصلاحية الطب البيطري عقوبات مجهولة حملات رقابية مجهولة المصدر غرامة مالية مضبوطات صحة المواطنين المعامل المركزية صحة المواطن لانشون فاسد ثلاجات التموين والتجارة الداخلية منتهية

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