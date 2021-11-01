الكرملين: روسيا تسبق الكثير من الدول في التحول لتكنولوجيات توليد طاقة منخفضة الكربون

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم الإثنين، إن روسيا تتقدم على العديد من الدول، بما في ذلك دول أوروبا الغربية، فيما يتعلق بالتحول إلى تكنولوجيات توليد وإنتاج طاقة منخفضة الكربون.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية أن موسكو وضعت مبادئ توجيهية لتحقيق الحياد الكربوني وتخطط لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2060.

وأشار ديميتري بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن ذلك قبل أسابيع من انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن روسيا تبذل جهودًا ضخمة لتقليل العبء على المناخ وستواصل القيام بذلك باستمرار في المستقبل، لكنه لفت إلا أن هذه العملية تتطلب "إجراءات مناسبة من جميع الدول".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ المرتقب والمقرر عقده في جلاسكو كوب 26 .

كان بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته في القمة التي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، ولكنه لم يحدد ما إذا كان سوف يتوجه بصورة شخصية إلى الفعالية أو سوف ينضم عبر تقنية الفيديو.

وأعلن الكرملين، أن بوتين سوف يشارك في قمة مجموعة العشرين في روما في نهاية أكتوبر عبر تقنية الفيديو.

وكانت هناك إشارات متكررة إلى وضع فيروس كورونا الذي تصاعد بشكل كبر في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.