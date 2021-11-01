بعد إصابة متحدثة البيت الأبيض.. أبرز المسؤولين الأمريكيين المصابين بكورونا

أعلنت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إصابتها بفيروس كورونا وهو ما أثار القلق على صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصوصًا مع اختلاطه كثيرًا مع بساكي.

وأجرى بايدن اختبار PCR وكانت نتيجته سلبية، ولا تعد بساكي الأولى التي تصاب بكورونا في البيت الأبيض أو الإدارة الأمريكية بشكل عام، حيث سبق وأصيب كبير موظفي البيت الأبيض، إضافة إلى عدد من العاملين به، كما أصيب العديد من أعضاء بالكونجرس بالفيروس، وكانت إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هى الأبرز.

إصابة ترامب

في أكتوبر 2020، أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بكورونا، ما استدعى نقله للمستشفى.

وبعد يومين، قالت الإدارة الامريكية إن ترامب عاد مرة أخرى لمقر إقامته في البيت الأبيض بعد تماثله للشفاء قائلاً: "لا تخافوا من كورونا لا تدعوه يسيطر على حياتكم، لقد طورنا بعض الأدوية والمعرفة الرائعة حقا، أشعر بتحسن كما لم أشعر منذ 20 عاما".

الفيروس يهاجم البيت الأبيض

وفي سبتمبر 2020، أصيب أكثر من 12 موظف في البيت الأبيض بالفيروس، معظمهم كان من كبار الموظفين المقربين من ترامب ودائمي الاختلاط به.

إصابة كبير الموظفين

في نوفمبر الماضي، تم الإعلان عن إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بالفيروس، ولم تعلن الادارة الأمريكية في البداية عن الأمر، بل كشف مصدر مسؤول في الإدارة عن الأمر في تصريحات لوكالة "رويترز" الاخبارية.

واعتاد ميدوز الظهور في الأماكن العامة والمؤتمرات دون القناع الطبي، ولم يتم الكشف وقتها عن كيفية إصابته بالفيروس.

كورونا تغزو الكونجرس

في يوليو الماضي، كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن أحد مساعدي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أصيب بالفيروس رغم تلقيه جرعتين من اللقاح.

وفي أغسطس أعلن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إصابتهم بكورونا وذلك بعد خضوعهم لفُحوصات معملية، مؤكدين أنهم يشعرون بأعراض بسيطة وأنهم جميعًا ملقّحون ضد الفيروس، كما أصيب أشخاص يعملون في البيت الأبيض بكوفيد-19 في نفس الشهر بينهم مسؤول كبير رغم أنهم تلقوا جُرعتي اللقاح.