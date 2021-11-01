الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يطالب بتخصيص 50 مليار دولار سنويا للتكيف مع تغيرات المناخ

جريدة الدستور

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قلقه إزاء الفجوة بين التمويل المتاح لمواجهة التغير المناخي، وبين حجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقدة بجلاسكو، أنه لا بد من وفاء الدول بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمواجهة تغيرات المناخ، وضرورة ألا يقل حجم التمويل للتكيف عن نصف التمويل المتاح، وبدء المشاوات حول الهدف الجديد.

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طه الذى رأى

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