السيسى يطالب بتخصيص 50 مليار دولار سنويا للتكيف مع تغيرات المناخ

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قلقه إزاء الفجوة بين التمويل المتاح لمواجهة التغير المناخي، وبين حجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقدة بجلاسكو، أنه لا بد من وفاء الدول بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمواجهة تغيرات المناخ، وضرورة ألا يقل حجم التمويل للتكيف عن نصف التمويل المتاح، وبدء المشاوات حول الهدف الجديد.