الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«على قد الإيد».. بدائل آمنة لمستحضرات التجميل

بدائل آمنه
بدائل آمنه

يعتبر الحصول على منتجات العناية بالبشرة من الأمور التي تشغل بال الكثيرات من النساء، حيث أنها تتكبد الكثير من الأموال والجهد لامتلاك أفضل أنواع مستحضرات العناية بالبشرة.

ويدور السؤال دائما حول الأفضل، خشية التعرض لمشكلة، نظرًا لاحتوائها على العديد من المركبات الكميميائية التي قد تلحق الضرر بالبشرة بدءا من حب الشباب وصولا لـ«السرطان».

ونشر موقع «stylecaster» الخاص بالتجميل والموضة، مجموعة فعالة من البدائل الآمنة، على البشرة والتي تعمل عمل مستحضرات العناية بالبشرة، وتتمثل تلك البدائل الآمنه  في الآتي:

زيت الزيتون والسمسم.. فيتامين «هـ»:

تعتبر المكونات التي تحتوي بداخلها على فيتامين «هـ»، من أفضل الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من مشكلات البشرة، والتي تتمثل في زيت الزيتون، بذور السمسم والبابايا، ويمكن تطبيقها على البشرة من خلال إذابته فى الماء ووضعه على البشرة، مع تكرار الجلسة بشكل يومي للحصول على نتائج مرضية.

الكيوي والطماطم.. فيتامين «سي»:

تحتوي بعض الأطعمة الطبيعية مثل «الفراولة، الكيوي، الطماطم»، على فيتامين «سي»، ما يوفر للبشرة العناية وتجديد الخلايا وإمدادها بالكولاجين، لذا يجب الحرص على تطبيقه على البشرة من خلال فرك البشرة أو مسحها بهذه الأطعمة. 

الجزر والحليب.. فيتامين «أ»:

المكونات الطبيعية التي تحتوي على فيتامين «أ»، والتي يمكنك تطبيقها على الجلد هي الزبدة والجزر والحليب والمانجو، وهى التي تساعد في تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة والتي تظهر في صورة تجاعيد، إضافة إلى تجديد الخلايا فى الجلد والتخلص من الأوساخ والبكتريا، التي تتسبب في إلحاق الضرر بالبشرة. 

مستحضرات العناية بالبشرة فيتامين سى انتشار فيروس كورونا مستحضرات التجميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء تحقيقات ذبح مواطن فى الإسماعيلية

إحالة أوراق زوجة «برنس مطروح» وعشيقها إلى المفتى

من العرش إلى البُرش: فنانات أدينوا في جرائم جنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»