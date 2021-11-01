«على قد الإيد».. بدائل آمنة لمستحضرات التجميل

يعتبر الحصول على منتجات العناية بالبشرة من الأمور التي تشغل بال الكثيرات من النساء، حيث أنها تتكبد الكثير من الأموال والجهد لامتلاك أفضل أنواع مستحضرات العناية بالبشرة.

ويدور السؤال دائما حول الأفضل، خشية التعرض لمشكلة، نظرًا لاحتوائها على العديد من المركبات الكميميائية التي قد تلحق الضرر بالبشرة بدءا من حب الشباب وصولا لـ«السرطان».

ونشر موقع «stylecaster» الخاص بالتجميل والموضة، مجموعة فعالة من البدائل الآمنة، على البشرة والتي تعمل عمل مستحضرات العناية بالبشرة، وتتمثل تلك البدائل الآمنه في الآتي:

زيت الزيتون والسمسم.. فيتامين «هـ»:

تعتبر المكونات التي تحتوي بداخلها على فيتامين «هـ»، من أفضل الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من مشكلات البشرة، والتي تتمثل في زيت الزيتون، بذور السمسم والبابايا، ويمكن تطبيقها على البشرة من خلال إذابته فى الماء ووضعه على البشرة، مع تكرار الجلسة بشكل يومي للحصول على نتائج مرضية.

الكيوي والطماطم.. فيتامين «سي»:

تحتوي بعض الأطعمة الطبيعية مثل «الفراولة، الكيوي، الطماطم»، على فيتامين «سي»، ما يوفر للبشرة العناية وتجديد الخلايا وإمدادها بالكولاجين، لذا يجب الحرص على تطبيقه على البشرة من خلال فرك البشرة أو مسحها بهذه الأطعمة.

الجزر والحليب.. فيتامين «أ»:

المكونات الطبيعية التي تحتوي على فيتامين «أ»، والتي يمكنك تطبيقها على الجلد هي الزبدة والجزر والحليب والمانجو، وهى التي تساعد في تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة والتي تظهر في صورة تجاعيد، إضافة إلى تجديد الخلايا فى الجلد والتخلص من الأوساخ والبكتريا، التي تتسبب في إلحاق الضرر بالبشرة.