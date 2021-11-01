«قومي الطفولة والأمومة» يعلن نتائج حملة «لسه نُوًارة» بـ11 محافظة

أعلنت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، نتائج حملة «لسه نُوًارة» التي نفذها المجلس خلال الفترة من ٢٧ لـ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ بـ١٤ قرية من «حياة كريمة» بمحافظات (قنا -أسيوط -سوهاج – الشرقية - الدقهلية – الغربية -القليوبية – المنوفية – الجيزة – البحيرة – المنيا) بإجمالي 177281 مسفيد من أنشطة الحملة ومن خلال تنفيذ ١٠٤٤ نشاط تنوعت بين لقاءات جماهيرية وتنسيقة مع الجهات المعنية، وعقد ندوات للأهالي وحلقات نقاشية وندوات توعية للقيادات الطبيعية وللفتيات وأسرهم بالمحافظة، بالإضافة لعقد لقاءات مجتمعية وحملات طرق أبواب في بعض القرى، وتنفيذ عدد من الزيارات المنزلية ومسابقات للتعريف بمخاطر زواج الأطفال، بالإضافة لنسبة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع وعي المجتمع وتوعيته بمخاطر هذه الظاهرة وكيفية تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قرى ونجوع مصر للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها، موضحة أن الفتاة لها الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتها وضرورة مساندتها للتفوق والتقدم بالاستفادة من خبرات من هم أكبر سنا.

وتقدمت الأمين العام للمجلس بالشكر للمحافظين والجهات المعنية المشاركة في إنجاح الحملة القومية للقضاء على زواج الأطفال «لسه نُوًارة» وقدمت نموذجا يحتذى به في التنسيق من كافة الجهات، وتضع لزاما بضرورة تعزيز الوعي لدى كافة شرائح المجتمع حول مفاهيم حقوق الطفل وتوعية الأطفال بحقوقهم الأساسية كحق الرعاية والتعليم والحماية والأمن والترفيه، باعتبار الطفل إنساناً ينتمي لمجتمع ويواجه تحديات متنوعة، وضرورة تعزيز القيم المجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل من تحمل للمسؤولية وتكاتف بين أفراد المجتمع بهدف مساعدة الطفل للحصول على حقوقه والتعرف على واجباته، من خلال التوعية المباشرة على أرض الواقع.

وناشدت الدكتورة سحر السنباطي الأسر بضرورة الإبلاغ عن حالات زواج الأطفال والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها منظومة نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ووحدة المشورة الأسرية والدعم النفسي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي يمكن التواصل معها من خلال خط نجدة الطفل علي الرقم١٦٠٠٠ علي مدار اليوم و طوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب علي الرقم 01102121600 أو الرقم 01016609579 ،و من خلال تطبيق نبته مصر والذي يسهم بشكل كبير في الحصول علي كافة الخدمات التي يقدمها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وكذلك الخدمات التي تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسي للأطفال كافة.