ضبط مدير شركة بحوزته 37 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة، بحوزته (37950 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبي" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الإدارة مالك شركة لتجارة الحدايد والبويات "بدون ترخيص"-بمحافظة الجيزة، بحوزته (11385 عبوة بويات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.