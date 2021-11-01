برلماني يطالب باعتماد خطة لتغطية ترعة «الطوالي» بالشاورية في قنا

تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بقنا، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، بطلب إحاطة عاجل لاعتماد خطة عاجلة لتغطية ترعة النجع الطوالي بقرية الشاورية بنجع حمادي بقنا، بعد حوادث غرق الأطفال في هذه الترعة، وانتشار الأوبئة والأمراض السرطان والكبد والفشل الكلوي وحماية أرواح ما يزيد على 42000 ألف نسمة.

وأضاف "خلف الله" في طلب الإحاطة، بأن القرية تضم 20 نجع وعزبة وبها العديد من المنشآت الحكومية والعزب ويبلغ طول الترعة الطوالي 2 كيلو متر وتقع وسط الكتلة السكنية على الجانبين ولابد من سرعة اتخاذ الإجراءات حفاظا على أرواح الأطفال من طلبة المدارس وغيرهم.

ولفت خلف الله إلى أن وجود الترعة بهذا الشكل أدى إلى انتشار بعض الأمراض المعدية وانتشار للزواحف والحشرات وانتشار النفايات وكذلك أثر عدم تغطيتها على استمرار الحوادث على جانبي الترعة وإزهاق الأرواح .