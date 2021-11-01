الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«علوم طنطا» تفوز بالمركز الأول وتحصد جائزة أعلى نشر علمى على مستوى الجامعات

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

فازت كلية العلوم بجامعة طنطا، بالمركز الأول وحصدت جائزة أعلى نشر علمى والتميز البحثى على مستوى الجامعات المصرية.

وقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسليم الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم الجائزة.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي، والتي تأتى في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ورعاية الناشر الدولي "Clarivate"، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة العلماء والباحثين بكلية العلوم بالجامعة لتميزهم العلمى والبحثي، مؤكدًا أن حصاد الكلية للجائزة يأتى تتويجًا لجهود الجامعة فى تطوير منظومة البحث العلمى ودعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في المجلات ذات معامل التأثير المرتفع ودعم النشر الدولى لأبحاث علمائها فى كبرى المجلات العالمية.

أوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الجائزة حصلت عليها كلية العلوم لتميزها فى أبحاث البيولوجيا الجزيئية وهى فرعًا متخصصًا من الكيمياء الحيوية، وهي دراسة كيمياء الجزيئات المرتبطة بشكل خاص بالعمليات الحيوية.

وأضاف الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم بطنطا، أن هناك العديد من تطبيقات البيولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية في شتي المجالات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: التطبيقات الطبية، والتطبيقات الصناعية، والتطبيقات الحيوانية، كما يمكن استخدامها فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.

علوم طنطا تفوز بالمركز الاول وتحصد جائزة اعلى نشر علمي والتميز البحثي على مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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