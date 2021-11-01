رئيس وزراء إسبانيا: نقوّي بنيتنا التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الإثنين، إنهم يعملون على تعزيز بنيتهم التحتية من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية.

أضاف سانشيز، فى كلمته خلال قمة تغير المناخ في جلاسجو، أنهم يحاولون إشراك القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، مشددًا على ضرورة الاعتماد أكثر على الطاقة النظيفة، وفقًا لما أوردته سكاي نيوز عربية.

والتقى الرئيس السيسي، اليوم، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جلاسجو على هامش أعمال قمة تغير المناخ في جلاسجو.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات، خلال القمة، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز، خلال أعمال القمة، على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة لقمة تغير المناخ خلال العام المقبل.

أضاف أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا يتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.