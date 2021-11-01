الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد تدريب أعضاء دفعتي 2013 و2014

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة في زيارة لمتدربي برنامج أعضاء هيئة قضايا الدولة دفعتي 2013 و2014 في أول أيام برنامجهم التدريبي، ويتدرب خلاله 364 عضو بالهيئة ممن يشغلون منصب مندوب مساعد من دفعتي 2013 و2014.

وأثنى على المحتوى المقدم للمتدربين خلال البرنامج التدريبي، وكذلك دور الأكاديمية في تطوير العنصر البشري المصري في العديد من أجهزة الدولة، كما تحدث مع المتدربين من أعضاء الهيئة عن أهمية الدور الذي يقومون به، وأهمية التدريب في مساعدتهم للوصول لأعلى درجات الكفاءة في أداء المهام الموكلة إليهم..

يشمل البرنامج عدة محاور تدريبية منها محور المهارات الشخصية ومهارات الاتصال الفعال، محور المهارات القيادية، محور الأمن القومي، المحور القانوني، وعدد من المحاور الأخرى وثيقة الصلة بنطاق عملهم.

يأتي هذا البرنامج تكليلاً للتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة قضايا الدولة الذي انطلق منذ عام 2018، حيث يهدف هذا البرنامج إلى المشاركة في تدريب السادة أعضاء الهيئة من دفعتي 2013 و2014، والمساهمة في سياسة هيئة قضايا الدولة في خلق كوادر قضائية تمتلك العديد من المهارات القيادية، والشخصية، والإدارية الهامة، التي يجب توافرها في أي رجل دولة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة.

مصطفى فتحي قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة رشا راغب القانون أجهزة الدولة كافة المجالات الدكتورة رشا راغب

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