الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

السيسي يلتقي رئيس وزراء هولندا: ماذا عن حجم التجارة بين القاهرة وأمستردام؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع مارك روته، رئيس وزراء هولندا، بالتوازي مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في "جلاسجو" حيث تناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتجمع مصر وهولندا علاقات متميزة فى مجال الري والموارد المائية، حيث يوجد المجلس المصرى الهولندي للمياه الذي احتفل 2006 بمرور 30 عامًا على تأسيسه والذي يجتمع بصفة دورية سنوية بالتناوب بين البلدين.

مصر وهولندا 2016

وبلغ حجم التجاربة بين مصر وهولندا 2016 لـ1624.82 مليون يورو، فضلًا عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 29.53% لتحقق 269 مليون يورو، بينما شهدت صادرات مصر البترولية ارتفاعًا بنسبة 50.78% لتبلغ 113 مليون يورو.

مصر وهولندا 2017

بلغ التبادل التجارى نحو 1.7 مليار يورو فى 2018، وبلغت الاستثمارات الهولندية فى مصر حوالى 3.2 مليار يورو بنهاية 2018.

مصر وهولندا 2018

بلغ إجمالي واردات هولندا من العالم نحو 411 مليار يور خلال عام 2017، بينما يصل إجمالى صادرات هولندا للعالم نحو 476.85 مليار يورو.

استيراد هولندا لسلع مصرية

هولندا تستورد 20 سلعة مصرية تأتي في مقدمتها "زيوت ومحضرات خفيفة" بقيمة 66.47 مليون يورو، وبلغ إجمالى صادرات العنب الطازج بقيمة 51.58 مليون يورو، وإجمالى الصادرات المصرية من "الموالح" بقيمة 43.66 مليون يورو، تليها صادرات مصر من البصل "المجفف" بقيمة 13.51 مليون يورو، ويوريا، وبصل وعسقلان بقيمة 11.14 مليون يورو إجمالي صادرات مصر خلال 2017.

التعاقدات التجارية

وقعت كلٍ من مصر وهولندا عدد 32 اتفاقية اقتصادية واستثمارية بين الجانبين فى مجالات متعددة، أبرزها فى الري والصحة والتعليم وغيرها، وذلك بالإضافة إلى اتفاق لدعم مبادرات القطاع الخاص فى مصر.

مصر وهولندا مصر هولندا حجم التجارة التبادل التجاري

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وائل لطفي

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