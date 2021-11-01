الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحثت مجالات التعاون وسد النهضة.. مشاورات سياسية بين مصر وقبرص

جلسة مشاورات سياسية
جلسة مشاورات سياسية بين مصر قبرص

عُقدت جولة مشاورات سياسية بين مصر قبرص، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير دكتور بدر عبد العاطي من الجانب المصري، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كوميلو، وبحضور عدد من مساعدي ونواب مساعدي وزير الخارجية المصري ووفدي البلدين وسفير قبرص بالقاهرة.

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وناقش المجتمعون عددًا من ملفات  العلاقات الثنائية، مع التركيز على بحث سبل مواصلة التقدم المطرد فيما يخص أوجه التعاون الفني والاقتصادي سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع كلا البلدين مع اليونان، بما في ذلك متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس القبرصي للقاهرة في سبتمبر 2021، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار ترفيع مستوي أعمال لجنة التعاون الثنائي للمستوي الرئاسي، وهو ما يعكس مدي التقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، فضلاً عن متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في أثينا بحضور قادة الدول الثلاث في أكتوبر الماضي.

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وتناولت المباحثات تطور العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بسبل توسيع التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات في البلدين في مجالات الطاقة خاصة الربط الكهربائي، والزراعة، والثروة السمكية، والموارد المائية والتعاون الثقافي والتعليمي.

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كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط بما فيها القضية القبرصية، والأزمتين الليبية والسورية والقضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في السودان ولبنان بجانب قضية سد النهضة الإثيوبي.

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حضر المباحثات كل من مساعدي الوزير للشئون الاقتصادية السفير عمر أبو عيش، وللشئون الأفريقية السفير شريف عيسى، وللسودان وجنوب السودان السفير هاني صلاح، فضلا عن نواب مساعدي الوزير لشئون ووسط وجنوب أوروبا، ولشئون منظمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والشئون السياسية، ولشئون مكتب وزير الخارجية، ونائب مدير إدارة ليبيا، ومدير شئون المشرق العربي، ومدير شئون وسط وجنوب أوروبا.

مصر مساعد وزير الخارجية قبرص سد النهضه اليونان وزارة الخارجية

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وائل لطفي

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