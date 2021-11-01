رئيس وزراء كندا: قمة العشرين أحرزت تقدمًا بشأن تغيير المناخ

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن كندا أرادت التوصل إلى اتفاق أقوى وأكثر طموحًا بشأن تغير المناخ من قمة مجموعة العشرين، لكن القادة ما زالوا قادرين على إحراز تقدم من خلال الالتزام بمعالجة بعض القضايا الرئيسية.

وجاءت التصريحات- التي نقلتها هية الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز"، في قمة قادة مجموعة العشرين، حيث شهد البيان الختامي للزعماء اتفاقهم لأول مرة كتابيًا على أن الحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية من شأنه أن يكون أفضل للجميع.

لكن الوثيقة أيضًا خففت من أجزاء عديدة من نسخة مسودة سابقة، بما في ذلك استبدال المواعيد النهائية المحددة لبلوغ صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050، والقضاء على طاقة الفحم بحلول نهاية العقد الثالث من القرن الحالي، مع صافي صفر بحلول "منتصف القرن" والقضاء على طاقة الفحم "في أقرب وقت ممكن".

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو- في مؤتمره الصحفي الختامي: "ليس هناك شك في أن كندا وعددًا من الدول الأخرى كانت ستتمنى لغة أقوى والتزامات أقوى بشأن مكافحة تغير المناخ أكثر من غيرها".

وأضاف ترودو: "لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في الاعتراف بـ1.5 درجة هو الطموح الذي نحتاج إلى مشاركته".

وتابع رئيس الوزراء الكندي: "هذه هي الأشياء التي ستواصل كندا الدفع من أجلها، جنبًا إلى جنب مع جميع زملائنا".

وصرح: "لم يكن كل من حول المائدة موجودًا اليوم، ونحن مجموعة تعمل على توافق الآراء قدر الإمكان، لكننا سنواصل النضال من أجل مستقبل أفضل للجميع".