عضو «صناعة النواب»: مشروعات قوانين التنقيب عن الذهب «نقلة كبيرة»

أكد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة بذلوا مجهودًا مضاعفًا لإنهاء مناقشة التشريعات الخاصة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها بالعديد من المناطق، مؤكدًا أنه إذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب فى تلك المناطق سيمثل ذلك نقلة صناعية واقتصادية كبيرة فى قطاع التعدين.

وأضاف أبو زيد أن قطاع التعدين وخاصة معدن الذهب يعانى من تنقيب العشوائى من الأهالي، الأمر الذي يُفوت على الدولة الاستفادة من تلك الثروة.

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار فى قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة أصبحت مختلفة فى ضوء التعديلات التي تضمنها قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية، ليُصبح الاستثمار في أنشطة التعدين في مصر سوقًا جاذبًا للشركات العالمية مما سيكون له الأثر الإيجابي في استخراج الكثير من المعادن من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير.

ووافق مجلس النواب اليوم الإثنين، نهائيًا على 7 تشريعات جديدة بشأن صناعة واستخراج الذهب، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.