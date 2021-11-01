السجن عام مع الشغل لشخص تداول 3 عملات نقدية مزورة فئة 200 جنية بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، بالسجن سنة مع الشغل لمتهم قام المتهم بتداول 3 ورقات نقدية فئة المائتي جنيه مصري مقلدة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة مع علمه بأمر تقليدها، وذلك في القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر تزييف مالية والمقيدة برقم 133 لسنة 2019 جنايات مالية وبرقم 1640 لسنة 2018 جنايات قسم ثان المنصورة وبرقم 60 لسنة 2019 کلی جنوب المنصورة، وقررت المحكمة مصادرة العملات الورقية المقلدة المضبوطة وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد محمد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور،وسكرتارية محمد عبدالهادي،وحسين عبداللطيف.

وجاء بأمر الاحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم "السعيد السعيد عوض عوض عساسه " السن 52 سنة،مصري الجنسية،ومقيم مركز الكردي ، محافظة الدقهلية، مع المتهمة الثانية "رباب.ع م.م " مخلى سبيلها " السن 37 ، مصرية الجنسية ، بدون عمل ، ومقيمة سرابيوم المحطة – مركز فايد ، محافظة الإسماعيلية ،لأنهما في يوم 2018/1/25 بدائرة قسم ثان المنصورة، حيث حاز المتهم الأول بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانونا داخل البلاد، ثلاث ورقات نقدية من فئة المائتي جنيه مصري مقلدة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة مع علمه بأمر تقليدها علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلي النحو المبين بالتحقيقات، و روج العملة المضبوطة موضوع الاتهام السابق بأن حول تداول ورقتين نقديتين " المقلدة المضبوطة للمدعوة "ميادة .ال. ال. ع" حسنة النية والتي بدورها أنقدتها للمبلغ " أحمد محمد طاهر شتا" مقابل شراء بعض القطع من الملابس ، وقدم الأخيرة للمتهمة ثانية مع علمه بأمر تقليدها.

و حاز بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانونا داخل البلاد ، ورقة نقدية من ضمن العملة الورقة المقلدة موضوع الاتهامين السابقين – مقلدة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة مع علمها بأمر تقليدها علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وروحت العملة المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام السابق بأن دفعت بها لها للتداول مع علمها بأمر تقليدها فقدمتها للمدعوة "ميادة .ال. ال. ع " حسنة النية ، والتي بدورها أنقذتها للمبلغ "أحمد محمد طاهر شتا"مقابل شراء بعض القطع من الملابس ، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال الشهود و المُبلغ "أحمد محمد طاهر شتا" 60 سنة، صاحب متجر لبيع الملابس و مقيم بجديلة، دائرة قسم ثان المنصورة، بأنه وحال تواجده بمتجره أنقدته المدعوة "ميادة. ال. ال" ثلاث ورقات نقدية من فئة المائتى جنيه مصري تحصلت على إحداهم من المتهمة الثانية مقابل شراء بعض الملابس فطن لأمر تقليدهم ، فضبطهما بمساعدة الأهالي وقاموا بتسليمهما والعملة المقلدة المضبوطة للشرطة

ودلت التحريات بصحة الواقعة من حيازة المتهمين للعملة المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها مع علمهما بأمر تقليدها ، ودفع الأول لورقتين من ضمنهم للمدعوة "ميادة. ال. ال" وتوصلت تحرياته لحسن نيتها وعدم علمها بتقليدها، وللورقة المقلدة الأخيرة للمتهمة الثانية والتي بدورها قدمتها للمدعوة " ميادة ال.ال " والتي بدورها أنقذتهم للُمبلغ مقابل شراء بعض الملابس.

وجاء بتقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي أن العملات الورقية الثلاث المضبوطة فئة المائتي جنيه مصري مقلدة وفق أسلوب التقليد الكلى عن طريق الطباعة باستخدام طابعة ملونة ليزرية ، وقلدت بدرجة جيدة بحيث من الممكن أن ينخدع بها الشخص العادي غير المختص فيقبلها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة.