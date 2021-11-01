الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: ضبط 221 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال أكتوبر

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 221 طنًا و527 كيلو لحوم. 
وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 957 محضرا، بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وكشفت  التقارير الواردة من مديريات  الطب البيطري بالمحافظات حصلت عليها "الدستور"، إلى الهيئة أن الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن- تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3030 كيلو جرام  لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 10 محاضر. 

-الزراعة ضبط أكثر مواقع التواصل لحوم ودواجن واسماك غير صالحه للاستهلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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