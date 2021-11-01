الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 11 طن سلع منتهية الصلاحية في أحد مخازن الجملة بالدرب الأحمر

حملة تموينية
حملة تموينية

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من طرح سلع صالحة للاستهلاك الآدمي مع عدم تداول أي سلعة مجهولة المصدر وخارج المواصفات القياسية .
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية تم ضبط كميات ضخمة من سلع منتهية الصلاحية تزن 11 طن معظها جبنة بيضاء وجبنة ثلاجة وجبنة رومي وجبنة شيدر ولانشون وأرز ومكرونة إنتاج أبريل ومارس وأغسطس في العام الماضي والصلاحية من 12 إلي 18 شهر ، وذلك من خلال حملة مكبرة قام بها القطاع بمعاونة الاجهزة المعنية.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه تم ضبط تلك الكميات في أحد مخازن الجملة بمنطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة وذلك بعد ورود معلومات تؤكد أن المكان المذكور يقوم ببيع سلع غذائية متنوعة ما بين اجبان ولانشون ورنجة وارز ومكرونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه تم تمشيط المنطقة بالأمس وأسفرت الحملة عن ضبط 380 كيلو جبنة رومي منتهية الصلاحية ومكرونة من أحد المحال بشارع الموسكي ، وتم عمل حملة على مدار يومين متواصلين لضبط تلك المنتجات في حالة طرحها بالمحال والأسواق القريبة من المخزن الذي تم ضبط فيه تلك الكميات .
وقام قطاع التجارة الداخلية بقيادة رئيس القطاع المهندس عبدالمنعم خليل وعدد من مفتشي التموين بشن حملة ثانية صباح اليوم الاثنين مفاجئة على المخزن للتأكد من عدم طرح أي من المنتجات التي تم ضبطها في الأسواق المحلية ، كما تم ارسال مندوب من قطاع التجارة الداخلية إلي النيابة العامة إصدار أمر بإعدام الكميات التي تم ضبطها لعدم تداولها في الأسواق .

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال حملة تموينية بقيادة عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، من ضبط ٥ عنابر مخزون بها ٥ طن جبنة تلاجة منتهية الصلاحية و٥ طن رومي و ٣٤٠ صفيحة جبنة بيضاء  في منطقة وسط البلد بالقاهرة.
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، في تصريحات لـ"الدستور" إن الحملة التفتيشية نفذتها الوزارة بناء على تحريات وصلت للوزارة منذ أسبوع، منوها أنه تم تجهيز الحملة منذ اسبوع حتى نفذت الضبطية اليوم وتم اكتشاف ان كلً الجبنة المخزنة منتهية الصلاحية.
ونوه عبد المنعم خليل، أن الجبنة المنتهية  الصلاحية  تم ضبطها في عنابر أحدٍ تجار الجملة الشهير في وسط البلد.

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وائل لطفي

طه الذى رأى

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