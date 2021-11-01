الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: حظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية

أشرف عطية
أشرف عطية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم (52) لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية فقد تم تكليف السكرتير العام للمحافظة بتطبيق وتفعيل هذا القانون من خلال التأكيد على حظر التدخين نهائياً بكافة صورة فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وجاء ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومي.

أوضح محافظ أسوان أن القانون يتضمن إلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ، ومعاقبته على إخلاله بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه ، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيهاً.


وأشار اللواء أشرف عطية، أنه تم أيضاً تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور الميدانى على كافة المصالح الحكومية طبقاً لمخطط زمنى للتأكد من الالتزام بتنفيذ وتطبيق ذلك على أرض الواقع ، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أى مخالف للتعليمات الواردة.

جدير بالذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بنطاق حى جنوب بإشراف نواب رئيس المركز وبمشاركة إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى، بجانب الفنيين والعاملين ومعدات وسيارات الوحدة المحلية.

وجاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لضبط الشارع الأسوانى وخاصة فى الأسواق والمناطق والأحياء الداخلية وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وأسفرت الحملة عن رفع 715 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى إزالة 11  ستاند ومظلة ، علاوة على مصادرة عدد 265 من المضبوطات المتنوعة منها كراسى وترابيزات وثلاجات ، فضلاً عن أجهزة بلاى ستيشن وأسطوانات غاز ، كما شملت الحملة تحرير محاضر لعدد 5 حالات مخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية المحددة. 

أسوان مجلس الوزراء تعليم مخاطر الدكتور مصطفى مدبولي قرار محافظ أسوان المصالح الحكومية السكرتير العام أضرار التدخين

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