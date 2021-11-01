انتقادات وتهنئة بـ«الهالوين».. صور كنزى عمرو دياب تثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

حالة من الجدل أثيرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بسبب الصورة التي نشرتها «كنزي»، نجلة المطرب الكبير عمرو دياب، عبر صفحتها الرسمية، احتفالًا بعيد الرعب المعروف باسم «الهالوين».

وشاركت «كنزي» متابعيها 3 صور عبر «إنستجرام»، ظهرت خلالها بفستان العرس مع وضع ماكياج للدماء حول رقبتها، وظهرت في إحدى الصور وهي تحتضن صديقها.

وانقسمت آراء روّاد السوشيال عبر موقع «إنستجرام»، بسبب هذه الصور، ما بين الانتقاد والاحتفال معها بعيد «الهالوين».

وفيما وجه عدد من المتابعين النقد لـ«كنزي» بسبب هذه الصور، موجهين لها اللوم، حرص آخرون على تهنئتها، حيث قالت هناء مصطفى: «قمراية»، وكتب أحمد مصطفى: «هابي هالوين يا حلوة».

وحرصت شقيقتها، چانا عمرو دياب، على مساندتها في مواجهة الانتقادات، قائلة: «أنت حقًا جميلة للغاية».

يشار إلى أن كنزي هي ابنة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، وانتقلت قبل سنوات للإقامة في بريطانيا، وأهدى لها والدها أغنية حملت اسمها في ألبوم «علم قلبي».