محافظ الغربية يبحث إنشاء مواقف سيارات ذكية بالمراكز

ناقش طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الإثنين، العروض المقدمة من أحد الشركات المتخصصة في إنشاء مواقف السيارات والمصاعد الذكية بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي، وذلك في اجتماع موسع بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، ممثلى الشركة المقدمة للعروض والمهندس محمد الحضري استشاري الأعمال بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع عرض الشركة لأنواع المواقف والمصاعد التي يمكن تنفيذها ، حيث تم عرض 5 أنواع من المواقف تساهم في إيجاد حلول لمشكلة تزاحم السيارات وخاصةً في الشوارع التى تعاني من الاختناقات المرورية وعدم وجود أماكن مخصصة لركن السيارات، كونها بالفعل نفذت مجموعة من المشاريع المماثلة في دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ساهمت في حل أزمة الزحام وتراكم السيارات في ساحات الانتظار.

وأكدت الشركة أن اختيار نوع الموقف وتصميمه يتم بعد دراسة موسعة تشمل دراسة الوضع المروري للمنطقة المراد تنفيذ الجراجات بها ودراسة الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها، إلى جانب دراسة نوعية المواد المستخدمة والمناسبة للبيئة.

ومن جانبه أبدى المحافظ ترحيبه بعروض الشركة والحلول المقترحة التي قدمتها ،حيث طلب منهم دراسة موسعة للمناطق التي سيتم التنفيذ بها وأنسب أنواع المواقف التي ستتوافق مع المنطقة ووضعها المروري والمساحة المقررة ومدى جدوى المشروع والاستفادة التي يحققها.

كما تابع المحافظ، توقيع أهالي منطقة "كندليه" العشوائية لعقود الوحدات السكنية الجديدة تمهيداً لإخلائها ، إذ تعد هذه المنطقة واحدة من المناطق العشوائية الخطرة التابعة لحي ثان طنطا والجاري تطويرها ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق التطوير الحضاري التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد رحمي أن المحافظة تسعى جاهدةً لتنفيذ خطة الدولة وتعليمات القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، حيث قامت المحافظة ببناء ١١ عمارة، تضم ١٥٢ وحدة سكنية و٢٨ محلاً تجارياً بتكلفة قدرها ٩٤ مليون جنيه على أحدث طراز، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب توفير كافة احتياجاتهم من سكن مناسب يليق بهم، حيث تم توقيع العقود الخاصة بهذه الوحدات بحضور لجنة تم تشكيلها بهذا الخصوص تمهيداً لتنفيذ إخلاء المنطقة بالكامل تحت إشراف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.