النيابة الإدارية تعلن جدول توقيت حلف اليمين للأعضاء الجدد

أعلنت النيابة الادارية، اليوم الإثنين، ترحيل الموعد المحدد لمراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013/2014، والذي كان مقررًا له الساعة التاسعة والساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء، ليصبح مساء نفس اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل بلاظوغلي بجدول توقيت مواعيد للحضور:

١) من مسلسل رقم ١ وحتى رقم ١٥٣ بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣ يكون التواجد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

٢) من مسلسل رقم ١٥٤ وحتى رقم ٣٠٦ في نفس القرار ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣، يكون التواجد في تمام الساعة الثانية مساءً.

٣) من مسلسل رقم ٣٠٧ وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة ٢٠١٣، وكذا لكل دفعة ٢٠١٤ المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٨ / ٢٠٢١، التواجد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

ونوهت النيابة في بيانها إلى ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والتواجد في تمام الموعد المقرر.