الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإنتاج الحربي: حققنا 19.7 مليار جنيه إيرادات بنسبة نمو 27%

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

قال محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربي، إن منظومة العمل فى الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها تبدأ وتقوم فى الأساس على العاملين بها ، مقدماً التحية لكل الأيدي العاملة التى لطالما ضربت أروع الأمثال فى أداء العمل بإتقان وإصرار لتحقيق الإنجازات والوصول بالإنتاج الحربي لمستقبل أفضل يتمناه الأحفاد ويفتخرون به بأجدادهم وما قدموه من إنجازات جيل بعد جيل.

جاء ذلك بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي.

وقدم وزير الإنتاج الحربي الشكر والتقدير، لمهندسي الوزارة والإداريين والنقابيين فى الشركات ، على جهودهم فى إتمام كل الإنجازات وخروجها إلى النور بالإشتراك مع القطاعات والشركات والوحدات التابعة لها، واستكمال ملحمة العبور الجديدة .

وأشار الوزير، إلى أنه فى حفلنا اليوم تشرفنا بعرض أهم الانجازات التي حققتها الوزارة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إنتاج الصلب المدرع بمصنع 100 بالمشاركة مع شركة حديد عز إحدى شركات القطاع الخاص، وهو مثال حي على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج أول منتج مصري فى هذا المجال، بعدما كان يتم استيراده من الخارج ، فأصبحت الدولة المصرية تمتلك قدرات التصميم والإنتاج للعربات المدرعة التى يدخل هذا المنتج فى صناعتها .

وأوضح وزير الإنتاج الحربي ، أنه لولا مجهودات العاملين بالوزارة والهيئات والشركات ، وسعيهم الدؤوب المخلص لما بلغت الإيرادات إلى 19.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 27 % عن العام الماضي ، بنسبة 98 % عن المخطط المعتمد تنفيذه ، كما يتم تكريم 235 عاملا فى هذا الحفل لما بذلوه من جهود خلال العام الماضي وتحفيزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق مزيد من الانتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لوطننا الغالى مصر .

كما منح وزير الإنتاج الحربي ، العاملين بالشركة والوحدات التابعة لها ، نسبة خصم 25% من مصاريف الدراسة فى الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ، وخصم من 3% إلى  25% على منتجات الانتاج الحربى خلال شهر نوفمبر فى معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

وفى ختام  الحفل ، أهدى وزير الإنتاج الحربي هدايا تذكارية ، لوزير القوى العاملة ، ووزيرة الدولة للهجرة ، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ، تكليلاً للتعاون المشترك بين جهات الدولة لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا العزيز ، وتحقيق رؤية مصر 2030 .

محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي محمد سعفان وزير القوى العاملة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي هيئة تسليح القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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