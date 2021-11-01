الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة حلوان يفتتح المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

افتتح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، "المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات" والذي أقيم تحت إشراف وبحضور الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وعدد كبير من  أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، تحت شعار "قدم خيرك.. تنفع غيرك" وإيمانا بالمشاركة المجتمعية وضرورة الترابط بين منتسبي جامعة حلوان.

وخلال افتتاح فعاليات المعرض أكد  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على دور هذه المعارض في تدعيم روابط التكافل الاجتماعي بين كافة منتسبي الجامعة لتعزيز الانتماء حتى يشعر جميع منتسبي الجامعة بأنهم كيان واحد مترابط، وأوضح سيادته أن معرض كلية الصيدلة الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية يعزز روح الانتماء ويعرض منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

ويوضح  الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة أن المعرض يحتوي على ملابس جديدة بجودة عالية  تعرض بأسعار مخفضة، وتلبي هذه المعارض السنوية التي تقيمها الكلية بعضًا من  إحتياجات الطلاب في ظل الدور المجتمعي للجامعة التي تسعي لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضحت  الدكتورة سحر عبد المحسن المشرف علي تنظيم المعرض أن المعرض يضم ملابس جديدة بأسعار رمزية حيث يضم المعرض عدد كبير  من الملابس لتعزيز  روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبيها، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

اجتماع جامعة حلوان فعاليات المشاركة الصيدلة اعضاء خدمة المجتمع المشاركة المجتمعية التكافل الاجتماعي خالد عبدالغفار الرعاية الاجتماعية عميد كلية الصيدلة

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