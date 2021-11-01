الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جولات مكثفة لوكيل «تعليم القليوبية» للتأكد من سلامة الوجبة الغذائية

الجولة
الجولة

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، العديد من مدارس إدارة بنها للنهوض بالعملية التعليمية، واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الإعدادية والثانوية الرياضية ببنها .

وكان في استقبال وكيل الوزراة، سيد عبد الهادي مدير المدرسة وعلاء سالم وكيل المدرسة، فتابع وكيل الوزارة، سلامة الوجبة الغذائية وملاعب المدرسة وصالة الچيم  ودفاتر التحضير للمعلمين وتفقد الفصول، وتوجه بالشكر لإدارة المدرسة  على حسن سير العملية التعليمية .

كما توجه لمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد محمد الحديثه سابقا، وتم رصد العديد من السلبيات الموجودة بالمدرسة، فأصدر تعليماته لإعطاء إدارة المدرسة مهلة 48 ساعة لإزالة تلك السلبيات وسوف يتم الرجوع الى المدرسة لمعرفة ما تم عمله في هذا الشأن .

وتفقد مدرسة بنها الفنية المتقدمة التجارية وتابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وحرص على تفقد الفصول والعمل داخل المدرسة كما توجه إلى معمل الحاسب الآلي للتعليم الفني بالمديرية الملحق بالمدرسة لمتابعته .

وشدَّد محمود، على ضرورة تكثيف المتابعة والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، والاهتمام بمستوى النظافة داخل المدارس بالتواصل والتعاون مع مديري الإدارات التعليمية .

وشدد مدير المديرية، في تعليماته على انتظام العملية التعليمية يوميًّـا والتنبيه المشدد بضرورة الالتزام بخفض الكثافات المرتفعة  والتأكيد على الإشراف اليومي وتسجيل غياب الطلاب وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب حفاظًـا عليهم ، وغلق الأبواب فور دخول الطلاب للمدرسة حرصًـا على انضباط اليوم الدراسي، ووضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم حفاظًـا على الصحة العامة للطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية .

كما أشار، بضرورة  المرور الدوري والمستمر داخل المدارس ومراجعة جميع اعمال الصيانة الدورية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار والتقلبات الجوية  .

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