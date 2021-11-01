مي عمر تبدأ تصوير «بضع ساعات في يوم ما».. وتنتظر «بنات رزق»

بدأت الفنانة مي عمر، تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد "بضع ساعات في يوم ما" في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد انتهاء التحضيرات الخاصة بالفيلم من بناء الديكورات وتحديد أماكن التصوير وتعاقدات النجوم المشاركين في البطولة.

وتعاقدت مي عمر، على العمل مؤخرًا، والذي من المقرر أن تقوم بتصويره بالتزامن مع فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي تشارك في بطولته أمام حسن الرداد، وشيرين رضا، وكذلك الفيلم السينمائي "بنات رزق".

وتستمر مي عمر، في التصوير لمدة 12 ساعة يوميًا، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة زمنية للانتهاء من الفيلم خلال شهرين لعرضه مع مطلع العام الجديد.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتحكي عن مجموعة تفاصيل لحياة الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

ويكتب السيناريو والحوار محمد صادق، ويشاركه في كتابة السيناريو نورهان أبوبكر، وشادن زهران، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك في بطولة الفيلم كل من؛ مى عمر، كريم فهمي، أحمد السعدني، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، وغيرهم.

على جانب آخر، تستعد مي عمر، لتصوير دورها في فيلم "بنات رزق"، والذي انضمت إليه مؤخرًا، إلى جانب كلا من؛ شيرين رضا، وأروى جودة، حيث تنتظر "مي"، التعاقد مع البطلة الرابعة لتحديد موعد نهائي لتصوير العمل.