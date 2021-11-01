الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

سويت نوفمبر يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: «يارب إحنا اتهرينا»

سويت نوفمبر
سويت نوفمبر

تصدر هاشتاج سويت نوفمبر تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه المغردون احتفالاً بقدوم شهر نوفمبر وانتهاء شهر أكتوبر، وتستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج "سويت نوفمبر".

وعلقت هديل، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بـ"تويتر" قائلة: "اللهم اجعله ⁦‪سويت‬⁩ ⁦‪نوفمبر‬⁩ اصل إحنا اتهرينا".

عبرت إيمان أحد رواد موقع التواصل على صفحتها الشخصية على "تويتر": "افتح يا ⁦‪نوفمبر‬⁩ إحنا جاينلك من ⁦‪سويت‬⁩ أكتوبر"، معبرا بصورة كوميدية للفنان محمد هنيدي.

وقال إسلام محمد، أحد رواد موقع التواصل على صفحته الشخصية على "تويتر": "لعله ⁦‪سويت‬⁩ ⁦‪نوفمبر‬⁩ بقى عشان أنا متحمس شوية وأتمنى مجيش على آخر اليوم شبه سوسن بدر وهى واكلة علقة في الفرح".

وعلقت رقية حسن، أحد رواد موقع التواصل على صفحتها الشخصية على "تويتر" قائلة:"إحنا ممكن نبان عادي بس إحنا والله في أشد الحاجة إنك تطلع سويت نوفمبر يارب يكرمك.. أحسن الواحد جاب آخره خلاص ومساؤكم فل وكله خير".

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