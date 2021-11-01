وزير الزراعة يكرم أفضل منتجي القمح ويؤكد ضرورة زيادة الإنتاجية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تعتبر من أهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في التحسين من أجل التوسع الرأسي، بالمساهمة في استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالإنتاجية العالية، ومقاومة للأمراض والتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

القصير أكد خلال الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين، على أهمية تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الإرشاد الزراعي المختلفة، وتأهيل المزارع الذي يتم تنفيذ الحقل الإرشادي في أرضه، بأن يكون خير مرشد للمزارعين من حوله، لافتًا إلى ضرورة التوسع في عمليات إنتاج التقاوي الجيدة وتغطية كل القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التحول الى نظم الري الحديث، لما لها من فوائد هامة، على رأسها زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة، وترشيد استخدامات المياه، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولى هذا المشروع اهتمامًا بالغًا، كما تموله بقروض يتم سدادها على 10 سنوات بدون فائدة.

"القصير" أشاد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والجهات المعاونة المحلية والدولية في تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية، كما وجه الشكر للمزارعين الذين يواصلون العمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن الزراعة أصبحت من القطاعات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة نظرًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب العمالة كما أنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفير المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.

ومن ناحيته قال د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز سوف يسعى إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح العام القادم وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيدًا بجهود الباحثين في المركز وأبحاثهم التطبيقية في خدمة المجتمع.

د. علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أكد أن الدور الرئيسي للمعهد هو استباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل المختلفة تتميز بالإنتاجية العالية والمقاومة الاجتهادات البيئية والحيوية، مشيرًا إلى أن المعهد منذ عام 1981 وحتى الآن قام باستنباط 54 صنفًا، بالإضافة إلى 5 أصناف جديدة تحت التسجيل حاليًا.

حضر حفل التكريم د. عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د. السيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور نصر العبيد مدير المركز العربي للدراسات والمناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.