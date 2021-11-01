ننشر مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حكاية حكايتى مع الزمان على DMC؛ حيث انطلقت السبت الماضي فعاليات حلقات حكاية حكايتي مع الزمان، والتي تعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل الا انا حكاية حكايتى مع الزمان على DMC

ويتم إعادة المسلسل في الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بينما تعرض الحلقة من المسلسل على dmc drama، اليوم الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، كما تعرض يوميًا على منصة «watchit».

حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جوده، هايدي رفعت.

وتعد حكاية “حكايتى مع الزمان” هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا”، حيث عرضت مؤخرًا حكاية “على الهامش” بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية “بدون ضمان” بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعرضت قناة دي إم سي حكاية “علي الهامش” مؤخراً، على قناة dmc، والذي دارت أحداث الحكاية في إطار الـ 10حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

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وخلال الأيام الماضية، عُرِضت حكاية "بدون ضمان" بطولة كل من؛ هنادي مهنا، هاجر أحمد، أحمد بدير، إسلام جمال، كيرا الصباح، سلوى عثمان، حنان سليمان، ومن إخراج ياسمين علي أحمد.

وبدأت قناة "دي إم سي"، عرض الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا" بعنوان "على الهامش"، وهي من تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدي رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.