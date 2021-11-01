تفاصيل حريق مدرسة الأورمان بالعمرانية: السبب ماس كهربائي.. وأولياء أمور: الطلاب بخير

كشف جمال سعيد مدير إدارة العمرانية التعليمية، عن تفاصيل نشوف حريق فى مدرسة الأورمان بمنطقة "خاتم المرسلين" في العمرانية بمحافظة الجيزة.

وقال "سعيد" لـ"الدستور": "الواقعة كانت في الساعة العاشرة صباحًا، وحدث ماس كهربائي في غرفة العامل، وكانت مغلقة، ولم يشعر أحد بها حتى أدت إلى كل هذا الدخان".

أضاف: "الطلاب بخير ولم يستكملوا اليوم الدراسي، ولكن الحمد لله كلهم بخير، ولا توجد خسائر"، مؤكدًا أنه فور صعود الدخان طلبنا المطافي، وعلى الفور سيطرت على الحريق".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت السيطرة على الحريق، مؤكدة أنها تتابع الموقف أولًا بأول.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور": أن "غرفة العمليات المركزية تتابع الواقعة مع المديرية، وستصدر بيانًا رسميًا من إدارة العمرانية التعليمية بعد قليل".

وفي سياق تلك الظروف، قال أحمد صالح، أحد أولياء الأمور، إن الطلاب بخير ولم يوجد أي إصابات أو خسائر، مضيفًا لـ"الدستور": "فور نشوب الحريق تمت السيطرة عليه، وتم الإبلاغ من إدارة المدرسة".