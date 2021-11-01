الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل حريق مدرسة الأورمان بالعمرانية: السبب ماس كهربائي.. وأولياء أمور: الطلاب بخير

الحريق
الحريق

كشف جمال سعيد مدير إدارة العمرانية التعليمية، عن تفاصيل نشوف حريق فى مدرسة الأورمان بمنطقة "خاتم المرسلين" في العمرانية بمحافظة الجيزة.

وقال "سعيد" لـ"الدستور": "الواقعة كانت في الساعة العاشرة صباحًا، وحدث ماس كهربائي في غرفة العامل، وكانت مغلقة، ولم يشعر أحد بها حتى أدت إلى كل هذا الدخان".

أضاف: "الطلاب بخير ولم يستكملوا اليوم الدراسي، ولكن الحمد لله كلهم بخير، ولا توجد خسائر"، مؤكدًا أنه فور صعود الدخان طلبنا المطافي، وعلى الفور سيطرت على الحريق".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت السيطرة على الحريق، مؤكدة أنها تتابع الموقف أولًا بأول.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور": أن "غرفة العمليات المركزية تتابع الواقعة مع المديرية، وستصدر بيانًا رسميًا من إدارة العمرانية التعليمية بعد قليل".

وفي سياق تلك الظروف، قال أحمد صالح، أحد أولياء الأمور، إن الطلاب بخير ولم يوجد أي إصابات أو خسائر، مضيفًا لـ"الدستور": "فور نشوب الحريق تمت السيطرة عليه، وتم الإبلاغ من إدارة المدرسة".

تصريحات السيطرة علي حريق ادار لدستور تعليمي تعليمية ربح

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق مدرسة الأورمان بالعمرانية: السبب ماس كهربائي.. وأولياء أمور: الطلاب بخير

اعتدى على حرمة الحياة الخاصة.. حيثيات حبس «السبكي» بسبب مشهد من فيلم «الفرح»

«من اليوم الأول إلى الأخير».. تفاصيل أجندة قمة «جلاسكو» التي يحضرها الرئيس السيسي

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

«تنظيم الاتصالات»: 2.4 جيجابايت متوسط استهلاك الإنترنت عبر الموبايل خلال سبتمبر

بشرى للمنتظرين.. هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»