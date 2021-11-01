الأنانية والحب.. كيف تتعامل مع حماتك حسب برجها الفلكي؟

تسعى كل فتاة إلى إقامة علاقة قوية مع حماتها، إذ تختلف الشخصيات وفقا للأبراج الفلكية.

وفي التقرير التالي نرصد كيف تتعامل مع حماتك حسب برجها؟ وفقا لموقع «verywellfamily».

برج الحمل

يمكن لسيدة برج الحمل أن تكون أنانية وغيورة لأنها تشعر وكأنها تتعامل مع منافسة شرسة تقاتلها من أجل حب ابنها، لذلك لا تنتظر منها أن تحبك على الفور، وسترغب دائمًا في تدليل ابنها، لذا تقبل زياراتها ورحب بها كثيرًا لأنها ستجعلها سعيدة برؤية ابنها كثيرًا وهذه أفضل طريقة للتواصل معها والسماح لها بحبك.

برج الثور

يمكن أن تغضب امرأة برج الثور بسهولة إذا شعرت أنك قد تزعج ابنها أو تسبب له مشكلة في حياته، فسوف تفكر في إخراجك من الصورة في أقرب وقت ممكن، لذا حاولي تجنب الخلاف مع زوجك أو خطيبتك أمامها، وحافظي على الأمور لطيفة ومتحضرة حتى لا تستفزها.

برج الجوزاء

ليس من السهل فهم حماة الجوزاء ليست صريحة ولا تتحدث بصراحة عن شعورها أو ما تفكر فيه، ولكنها في الواقع تفعل العكس، إذا كانت لا تحبك، فسوف تعاملك بحب وقد تحاول إثارة المشاكل أو تلقي تلميحات من مخاوفها من تحت البساط، ولكن بمجرد إقامة علاقة قوية وطيدة معها ، ستبدأ الأمور في التحسن.

برج السرطان

تتمتع المرأة السرطانية بشخصية مميزة، لأنها مزيج بين القوة والرحمة، إذ تحب تكوين علاقات جديدة، وعندما تضع شيئًا ما في الاعتبار فإنها تتبعه إنها أيضًا محبة جدًا مع أطفالها.

المرأة السرطانية لديها حدس قوي ، لذا كن منتبهًا وتأكد من تجنب الكذب عليها.

برج الأسد

تعتبر حماة برج الأسد ذات شخصية قاسية، لأنها دائمًا ما يكون لديها الرغبة في السيطرة على حياة الناس من حولها، وخاصة أطفالها، إنها تحب أيضًا أن تُعامل كملكة، لذلك يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا تجنب توجيه أي انتقادات لها، فعلى الأرجح لن تنتهي بشكل جيد.

برج العذراء

امرأة العذراء هي شخصية ذكية ولطيفة تهتم بكل تفاصيل حياتها، لديها أيضًا هوس بالنظافة والتنظيم، لذا تأكد من خلو منزلك من الفوضى والغبار قبل أن تأتي.

برج الميزان

حماة الميزان هي واحدة من أفضل الأمهات التي ستلتقي بها على الإطلاق، إنها تحب المساعدة دائمًا.

ذكية جدًا ولطيفة ولطيفة إذا كنت تواجه مشاكل مع شريكك، ستساعدك دون انتهاك خصوصيتك أو الذهاب بعيدًا.

برج العقرب

لا تثق امرأة برج العقرب في الناس بسهولة، لذلك سيتعين عليك الخضوع للعديد من الاختبارات، وعندما تعتقد أنك قد نجحت وتثق بك أخيرًا، ستجد أنها لا تزال تثق بك تمامًا، حاول دائمًا أن تثبت لها أنك شخص جدير بالثقة.

برج القوس

امرأة القوس ممتعة وتحب الحياة والمغامرات والتجارب الجديدة، وإذا كنت ترغب في السفر إلى أي مكان فلا تتردد في سؤالها عن القدوم معك، على الرغم من أنها ممتعة حقًا، عندما يتعلق الأمر بالتحدث معها حول مواضيع عميقة، ستندهش من أنها يمكن أن تكون مفيدة جدًا بتقديم نصائح رائعة.

برج الجدي

حماة برج الجدي جادة وطموحة، تبحث عن النجاح في كل شيء سواء في العمل أو حياتها الشخصية أو التعامل مع أطفالها، وتحب دائمًا إظهار السمات الإيجابية للأشخاص أمام الآخرين، سواء أكان ابنها أو زوجته.

برج الدلو

من الصعب للغاية توقع سلوكها أو فهم ما تفكر فيه امرأة برج الدلو ومع ذلك، فهي منظمة وتحب اتباع القواعد، ستجد أنها تريد أن تفعل كل شيء في الوقت المحدد أو بطريقة منظمة.

برج الحوت

المرأة الحوت حساسة وعاطفية ورومانسية، ربما تكون واحدة من أرق حماتها، إذا كنت تمر بشيء صعب، فلا تتردد في طلب مساعدتها، فسوف تقدم لك النصيحة التي تحتاجها.

ولكن تجنب انتقادها لأنها ستشعر بالسوء تجاه نفسها، وقد ينتهي الأمر بها إلى أن تكون درامية للغاية.