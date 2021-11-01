تحتل مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021 محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القامة البحثية وحصدت نسب مشاهدة عالية، وذلك تزامنا مع تجهيز منافذ الصرف التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول مواعيد الصرف التي اعتمدتها الهيئة والإجراءات الاحترازية عند الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM

مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. بالجدول

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين 1 نوفمبر صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن الـ60 من خلال كافة منافذ الصرف التي توفرها لأصحاب المعاشات وفقا للإجراءات الاحترازية لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من ارتداء كمامات واقية والتباعد الاجتماعي في الأماكن المخصصة للانتظار وتعقيم اليدين الدائم و فيما يستمر الصرف داخل المنافذ "ماكينات الصرف الآلي للبنوك، مكاتب البريد " المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية حتى يوم 5 نوفمبر الجاري وذلك للحد من إصابة كبتار السن الذين هم أكثر الفئات تعرضا للإصابة.

شرائح صرف معاشات المتقاعدين عن العمل

نظمت هيئة التأمينات الاجتماعية جدولا زمنيا لصرف معاشات أكثر من 10 مليون مواطن من المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن المعاش 60 سنة حيث يتم صرف معاشات الشريحة الأولى والبالغ معاشهم أقل من ألاف جنيه خلال يومي 1 و 2 نوفمبر فيما يتم صرف معاشات الشريحة الثانية والتي تبلغ أكثر من ألف جنيه وأقل من ألفين يومي 3 و 4 نوفمبر فيما يتم صرف معاش أصحاب الشريحة الثالثة والبالغ معاشاتهم أكثر من ألفين جنيه يوم 5 نوفمبر حيث تم تقسيم الصرف على 5 أيام خوفا على سلامة كبار السن من خطر عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

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الإجراءات الاحترازية عند الصرف من ماكينات ATM

يسعى الكثير في معرفة جدول مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021 والإجراءات الاحترازية عند الصرف من ماكينات الصرف الآلي ATM للبنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري حيث نصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة ارتداء الكمامات الواقية و الإلتزام بالمسافات التباعد الاجتماعي واستخدام المناديل الوراقية عند الضغط على زرار ماكينات الصرف.