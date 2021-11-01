استمرار ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء كورونا عالميًا

استمر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الإثنين، في التفشي بشكل واسع في مختلف بلدان العالم، مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمرار الدول في اتخاذ إجراءات حمائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

ففي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل حتى الآن منذ بدء جائحة فيروس كورونا 366 ألفا و386 حالة إصابة مؤكدة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، في نسختها الإنجليزية.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 2858 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1446 حالة إصابة بـ (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و807 آلاف و211 شخصا.

وسجلت الوزارة، 89 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 288 ألفا و365 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و920 ألفا و189، والوفيات إلى 19 ألفا و260، وبلغ إجمالي حالات التعافي مليونا و801 ألف و702 على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و273 ألفا و560 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و456 وفاة.

وفي أستراليا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 1572 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 172 ألفا و30 حالة، كما شهدت البلاد تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1743 وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 92 حالة إصابة جديدة من بينها 59 إصابة محلية بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل حتى الآن منذ بدء جائحة فيروس كورونا 97 ألفا و243 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، حسبما ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء عند 4636 شخصا.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 166 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6594 حالة، فيما لم تشهد البلاد تسجيل أي حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 28 حالة وفاة.

وفي منغوليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 360 ألفا و317 حالة، وفقا لوكالة (مونتسام نيوز) المنغولية.

وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 1745 حالة، بعد تسجيل 11 وفاة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 251 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و285 ألفا و814 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 458 ألفا و437 شخصا، حسب ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا).

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1457 حالة إصابة جديدة، و81 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 602 ألف و519 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 23 ألفا و999 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و936 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 905 إصابات لأطفال و111 عاملا في القطاع الصحي.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 298 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 68 ألفا و27 شخصا، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وقالت إن حالات الإصابة الجديدة ارتفع عددها الإجمالي منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و936 ألفا و238 إصابة، مشيرة إلى أن على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية أيضا، تم نقل 3828 شخصا إلى المستشفيات، فيما تعافى أيضا 5885 شخصا.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1395 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 940 ألفا و612 حالة، فيما تماثل 1730 مريضاً بـ (كوفيد) للشفاء التام في أخر 24 ساعة، ليرفع إجمالي المتعافين من الجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 887 ألفا و705 أشخاص.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 597 ألفا و550، والوفيات إلى 95 ألفا و729، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 4 ملايين و275 ألفا و500 حالة.

أما في كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 6 حالات وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 118 ألفا و613 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 2794.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2141 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 721 ألفا و388، كما سجلت 44 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 10 آلاف و89 وفاة.

أما في التشيك، سجلت السلطات الصحية 2749 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 765 ألف و654 إصابة، فيما تم تسجيل 10 وفيات، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و 778 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية تسجيل 1071 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 309 آلاف و397 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

كما سجلت وزارة الرعاية الصحية، خلال الفترة نفسها، 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 6 آلاف و379 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أرمن برس) الأرمينية، وتعافى على مدار، أمس، 1641 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين في البلاد إلى 270 ألفا و741 حالة.

وفي أوزباكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 186 ألفا و244 والوفيات إلى 1325، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 182 ألفا و45 حالة.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 211 ألفا و961 والوفيات إلى 2896، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 203 آلاف و121 حالة.



وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل صفر إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي الإصابات عند 16 الفا و417 والوفيات عند 847.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3117 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و790 ألفا و375، كما سجلت 104 حالات وفاة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43 ألفا و276 وفاة، وفقا لصحيفة (فلبين ستار) الفلبينية.



وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3319 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 470 ألفا و348 حالة، وسجلت البلاد 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9220 حالة.



أما في المجر، تم تسجيل 11 ألفا و211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 152 حالة وفاة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و881 حالة وفاة، فيما ارتفع حالات إجمالي حالات الإصابة إلى 874 ألفا و630.



وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 410 آلاف و580 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5913.



وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4523 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 835 ألفا و 504 حالات إصابة فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل تراكمي الوفيات إلى 11 ألفا و 369 حالة.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195 ألفا و382 والوفيات إلى 1540.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6993 إصابة جديدة بفيروس كورونا و322 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و655 ألفا و24، والوفيات إلى 48 ألفا و73.