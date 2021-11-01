الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين سيشارك في «كوب 26» برسالة فيديو مسجلة

بوتين
بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتمكن من المشاركة في قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26)، التي تحتضنها حاليا مدينة جلاسكو في إسكتلندا، عبر خاصية الدوائر التليفزيونية المغلقة، لكنه سيشارك بخطاب مسجل بالفيديو.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله "من غير الممكن مشاركة بوتين في القمة المنعقدة في جلاسكو عبر خاصية الدوائر التليفزيونية المغلقة، لكن سيكون هناك مؤتمر حول الغابات وإدارة استخدام الأراضي كجزء من القمة، وقد سجل الرئيس بالفعل خطابا لإذاعته أمام المشاركين في هذا المؤتمر".
يشار إلى أن بوتين من بين الغائبين البارزين في قمة جلاسكو، إلى جانب الرئيس الصيني، شي جين بينج، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
وينظر إلى قمة المناخ، التي ستستمر لمدة أسبوعين، على أنها آخر أفضل فرصة في العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتجنب أضرارها الكارثية.

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