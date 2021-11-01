الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مكرم: وزارة الإنتاج الحربي شريك أساسي في كل مؤتمرات «مصر تستطيع»

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على حرصها على المشاركة في احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بعيدها السابع والستين، وذلك تقديرًا للدور الوطني للوزارة قلعة الصناعة الحربية والمدنية، ومن منطلق التعاون الوثيق والمثمر بين الوزارتين بما يحقق التنمية المستدامة للدولة واجتذاب العقول المصرية المهاجرة وربطها بالوطن، لافتةً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعد شريك أساسي في كل مؤتمرات "مصر تستطيع"، ولها دور محوري في نتائج المؤتمرات من حيث الاستفادة بخبرات علمائنا بالخارج ولا تدخر أي جهد في تقديم العون والدعم لوزارة الهجرة، معربةً عن تمنياتها بتحقيق المزيد من التعاون البنّاء بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وشهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى ‏احتفالية بمناسبة العيد السابع والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أ.ح أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ونخبة من قادة الوزارة والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام اليوم الإثنين.

أوضح المهندس محمد أحمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربي- أن هذا العيد والذى يأتي للاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصريـة بإحدى شركات الإنتاج الحربي في ۲۳ أكتوبر ۱۹۵٤ هو عيد صناعى خالص شكّل فى تاريخ مصر ركيزة أساسية للدفاع والبناء والتنمية، مؤكدًا على شعوره بالفخر بالعاملين بالإنتاج الحربي الذين يواصلون الليل بالنهار ولا يدخرون وقتًا ولا جهدًا فى سبيل خدمة ورفعة هذا الكيان الوطنى العظيم، فالجميع يسعى لأن تخرج المعزوفة الوطنية مفعمة بالحماس والشرف والعطاء بداية من العامل وصولاً للقيادات، منوهاً إلى أنه بمجهودات العمال وتوجيهات القيادات بالإنتاج الحربى بلغ إجمالي إيرادات النشاط (19.7) مليار جنيه في عام 2020/2021، بينما بلغ في عام 2019/2020 (15.7) مليار جنيه، بمعدل نمو (27 %).

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