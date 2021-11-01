كلمة وزير الإنتاج الحربي خلال حفل العيد السابع والستين للوزارة

ألقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى كلمة خلال ‏احتفالية الوزارة بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أ.ح أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ونخبة من قادة الوزارة والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام اليوم الإثنين.



وجاء نص الكلمة كالتالي:

السيدة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

السيد/ محمد محمود سعفان...وزير القوى العاملة

السيد الفريق / عبد المنعم التراس ...

رئيس الهيئة العربية للتصنيع

السيدات والسادة قادة وأبناء الإنتاج الحربي السادة الضيوف الحضور الكرام ...إحتفَالُناَ اليوْم بعيدٍ صناعىٍ شَكّلْ فى تاريخِ مِصَر ركيزةً أساسيْة للدفاِع والبناِء والتنميِة، عيدُ الإنتاجِ الحربىِ السابعِ والستينِ حيثُ ذكرىَ إنتاجْ أولَ طلقةُ ذخيرْة مصريْة بشركِة شبرا للصناعاِت الهندسيةِ (مصنعُ 27 الحربىِ)

وتُعُد منظومُةُ العملِ بـ " الإنتاجِ الحربىِ " منظومُة فريدةُ من نوعها تبدأُ وتقوْم على أبنائنا العامليِن فتَحيةً من القلبِ لكل الأيادى العاملةُ التى تبُذلُ الجَهَد بكل سعادةْ وإخلاصْ ، ويضربوَن أمثلةً رائعْة في العمل بإتقان وعزيمة وإصرار على تحقيق الإنجازاتِ والوصولِ بمؤسسةِ " الإنتاج الحربى " إلى مستقبلٍ أفضلْ يتمناُه الأحفادُ ويجعلهم يفتخْرونَ بأجدادهْم جيلًا بعد جيلٍ ومن هنُا أتوجهُ بالشكِر أيضا إلى مهندسِى "وزارةُ الإنتاجِ الحربىِ" وكذا الإداريِين على جهودهِم المتميزةُ فى إتمامِ تلكَ الإنجازاتْ وخروجهِا للنوِر بالإشتراِك مع كافةِ القطاعاِت الأخرى التجارية والقانونية بالشركات والوحدات كما أتوجُه بالشكِر لسعيد النقيب رئيسُ النقابةُ العامة للإنتاجِ الحربيِ ونائبُ أول رئيسِ اتحادِ عمَال مصَر وكذلك السادةُ النقابيينَ بالشركاتِ لما يبذلُونه من جَهدٍ لخدمةِ العاملينَ وكذلك حثهمْ الدائمُ لهم على مضاعفِة الجهَد لاستكمْال ملحمُة العبوِر الجديدْة التي تشهدُهاَ مِصَر حالياً

والشكُر موصولً أيضاً إلى السادة رؤساْء مجالسْ الإدارات وكافةُ القياداتِ بالوزارةِ والهيئةِ وعلى رأسهم السيد النائب والذين يواصلون الليلِ بالنهارِ ولا يدخرونَ وقتاً ولا جهداً فى سبيل خدمةِ ورفعةِ هذا الكيان الوطنىِ العظيِم ، فالجميع يسعى لأن تخرْج المعزوفةُ الوطنيُة مفعمُةُ بالحماسِ والشرفِ والعطاءِ بدايةَ من العاملِ وصولاً بالقياداتْ واليومُ نستكملُ ما بدأنَاهُ سوياً بحفلِ عيدِ الإنتاجِ الحربىِ بالعام الماضى وهُو لمحةُ وفاءٍ لقاماتْ من الإنتاجِ الحربيِ

وتشابهاَ أيضاً في كونِهما رحِلاَ بجسديِهما لكن سيرتُهمَا الطيبُة والعطرُة وإنجازاتُهمْا المهنية ستظُل دوماً حاضرةُ لأنها تمثلُ علاماتُ فارقةُ في تاريخِ الإنتاجِ الحربيِ وفى الحقيقة لقد عَرفتُ السيد الفريق رضا محمود حافظ كقائٍد للقواتِ الجويةْ المصرية وهو اسمُ له تاريخُ كبير داخل القواتْ المسلحْة ولكن إرادة الله حالت دون استمرار وزارةُ الإنتاجِ الحربىِ في الإستفادةِ من القدراتِ العظيمةِ لهذا الرجل القدير وحديث الوفاء اليوم عن نموذجين وطنييْن هما السيد الفريق رضا محمود حافظ وزيُر الدولةِ للإنتاجِ الحربيِ الأسبقِ واللواء الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد نائبُ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي السابق .. رحمة الله عليهما.. والحقيقة أن هذين القائديْن تَشابَها في رحيلهِما المفاجيِء خلال خدمِتهماِ بالإنتاجِ الحربيِ فقد تولى الفريق رضا حافظ ... حقيبة وزارة الإنتاج الحربى لفترة قصيرة نسيباً ( من أغسطس 2012 حتى ديسمبر 2013) إلا أنه استطاع في هذه الفترة أن يساهم في إحداث تطوير مهٌم بقطاع الإنتاج الحربى لأنه كان إنساناً وطنياً مُخلصاً لديه حلم كبيرُ ورؤيةُ واعدةُ للتطويرِ

آما لمحِة الوفاْء الثانيةْ اليوم نكرم فيها اسم السيد اللواء الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيسُ مجلسِ إدارةِ الهيئةِ القوميةِ للإنتاجِ الحربيِ السابقِ فلقد عَرفتهُ إنسانا خلوقاً صادقاً نبيلاً وزَميلَ عَمل دؤوبً مخلصً فى عملهِ أشهدُ له أمامَ الله وأمامَكم جميعاً أنه لم يتوانى أو يدخَر نقُطَة عرقٍ فى خدمةِ كيان " الإنتاجِ الحربىِ" .. كان إنساناً خيّراً .. مُخلصاً لوطنهِ .. مؤمناً بأهميةِ العلْم والعمل الدؤوْب وكان عوناً حقيقياً في إدارةِ ملفات " الإنتاجِ الحربيِ " خلال فترة توليهْ منٍصبَ نائبْ رئيسِ مجلسِ إدارةِ الهيئة لفترة تقترب من الخمس سنوات .. فتحية إجلالٍ وتقديرٍ من القلبِ لهذين القائدين واليـوم رصدنا معاً بعض إنجازات وزارة الإنتاج الحربى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وذلك من خلال التقارير التى عرضت على حضراتكم بواسطة السيد نائب رئيس الهيئة والسيد مستشار الوزير للقطاعات الحكومية وحابب فقط أؤكد وأركز على أهم هذه الإنجازات.

وعلى مدار السنواتَ الماضيةَ استطاعْت وزارةُ الإنتاجِ الحربيِ بفضلِ سواعدَ أبنَائهاَ تحقيق العديد من الإنجازاتِ غير المسبوقةِ والتي بدورها ساهمْت في دفعِ عجلة الإنتاج بمصَر إلى الأمامِ ليس فقط في المجالِ العسكريِ ولكن في المجالِ المدنيِ أيضاً وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتى تخدم المواطن المصرى فى المقام الأول ، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة فجاءْت هذه الإنجازات إنعكاساً لرؤيةِ وزارةُ الإنتاجِ الحربيِ بأن تكون مؤسسةً صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة من أسلحة وذخائر ومعدات وهو الهدف الأول والأساسى للوزارة، وفي نفس الوقت حريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

أبنائى وأخوانى العاملين والعاملات والقيادات المختلفة بالإنتاج الحربى بمجهوداتكم وعملكم الدؤوب خلال العام بلغت الإيرادات المبدئية للنشاط في عام 2020/2021 (19.7) مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2019/2020 (15.7) مليار جنيه بمعدل نمو 26% ، وقد كان 19% فى العام السابق وهو ما يعكس إصراركم على تحقيق ما تخططوا له.

وتعد تكريمات اليوم والتى بلغت عدد (235) مُكْرمْ هي نتاج لما بذلتموه من مجهودات خلال العام الماضي وتحفيزاً لجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتِها ووحداتِها لتقديم المزيد وتحقيق أفضل أداء وتشجيعكم على الابتكار والإبداع، بما يعود بالتقدم والازدهار ويحقق تنميةً مستدامة لوطننا الغالي مِصر.

حابب أن أؤكد أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر وفى هذا الصدد قامت الوزارة بإطلاق "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة بالتعاون مع "جنرال إلكتريك الرقمية" و"أيقن للتكنولوجيا الرقمية" وتستهدف هذه المبادرة تأهيل ( 1000 ) من شباب المهندسين على مستوى الجمهورية باستخدام مناهج تدريب شركة جنرال إليكتريك العالمية خلال عام بدأ منذ شهر يوليو 2021.

حيث يتم تدريبهم على تقنيات رقمنة الصناعة بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم واساليب الثورة الصناعية الرابعة وسنحرص دائماً وأبداً على تطوير منظومة العمل لدينا بشكل دائمِ والاستعَانة بخبرات الشركات العالمية المختلفة ، واضعين نصبً أعينُنَا هدف نسعى للوصول إليه.

وهو دفع الصناعة المصرية والوصول بها إلى العالمية لتحقيق نهضة صناعية وتنمية مستدامة للدولة المصرية، ولدينا طموح مشروع أن يكون القادمُ أفضل بإذن الله وأن نظلَ نعمل َجاهدين بلا توقف أمام أي معوقات قد تعرقل عجلة الإنتاج وحرصاً منا على توفير سبل الرعاية والدعم للعاملين بالإنتاج الحربى وأبنائهم فقد تقرر منح أبناء العاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى نسبة خفض (25 %) فى مصاريف الدراسة للمتقدمين والموجودين حالياً بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة كما تقرر منح جميع العاملين خصم خاص بنسبة من ( 3 : 25 % ) على جميع مشترياتهم من معارض الهيئة خلال فترة شهر نوفمبر.

وفى الختام أود أن أؤكد أن العاملَ المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني ، وكما أوصت تعاليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة فاعلموا أن وطنكم دائماً ما ينظر بعينِ الاعتبارِ والفخر إلى جهوِدكِم المثمرةِ وعملكِم الدؤوب وإنتاجكِم الوفير وأقول لكم: " إن كِفاحكُم النبيل محل تقديرٍ كبيرِ من جميع مؤسسات الدولة وإنكم سوف تجدونى دائماً معكم باذلاً أقصى ما في وسعى ، لكى تستثمر جهودكم البناءُة في بناء وتنمية وطننا العزيز مصر "