الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يعقد ورشة عمل للدفاع عن النفس في حالات التحرش والاختطاف والسرقة

احتفالات حزب المصريين
احتفالات حزب المصريين الأحرار بالعيد القومى للسويس

حيث نظمت لجنة الطفولة بحزب المصريين الأحرار بالسويس، ورشة عمل للدفاع عن النفس في حالات التحرش أو الاختطاف والسرقة.

كما تم تنظيم ورشة “سايكودراما” للتوعية من خلال الفن، للأولاد والبنات في مرحلة إعدادي مع استر كمال أخصائية التأهيل ورئيس لجنة الطفولة بالحزب، بمساعدة عادل الزهيري عضو هيئة المكتب، ومريم اقلاديوس رئيس لجنة التعليم بأمانة السويس.

وفي نهاية اليوم قدم عادل فاضل شهادة تقدير وميدالية باسم الحزب للكابتن محمد جودة شكر وتقدير لجهده المبذول من أجل المجتمع والوطن.

قناة السويس العيد القومي انتصارات أكتوبر أكتوبر 1973 المصريين الأحرار محافظة السويس المقاومة الشعبية الاحتفال بالعيد القومي

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