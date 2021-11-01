فيتنام تحث المجتمع الدولي على دعم شعب مالي لمواجهة التحديات الإنسانية

حث المنسق السياسي للبعثة الفيتنامية لدى الأمم المتحدة "فان هو ذا نام"، المجتمع الدولي، على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لشعب مالي لمساعدته على مواجهة التحديات الإنسانية التي يتعرض لها.

وقال منسق البعثة الفيتنامية - في تصريحٍ له اليوم الاثنين - "إن فيتنام تدعو كافة الأطراف المعنية في مالي - التي مزقتها الصراعات - إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية من خلال الحوار"، معربًا عن قلقه إزاء التحديات التي تواجهها مالي في المجالات الأمنية والتنموية والإنسانية.

وأضاف أنه يتعين على الأطراف المعنية في مالي، مضاعفة جهودها من أجل تشجيع المصالحة الوطنية والتحلي بضبط النفس وحل الخلافات من خلال الحوار.