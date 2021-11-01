الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تحث المجتمع الدولي على دعم شعب مالي لمواجهة التحديات الإنسانية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

حث المنسق السياسي للبعثة الفيتنامية لدى الأمم المتحدة "فان هو ذا نام"، المجتمع الدولي، على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لشعب مالي لمساعدته على مواجهة التحديات الإنسانية التي يتعرض لها.

وقال منسق البعثة الفيتنامية - في تصريحٍ له اليوم الاثنين - "إن فيتنام تدعو كافة الأطراف المعنية في مالي - التي مزقتها الصراعات - إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية من خلال الحوار"، معربًا عن قلقه إزاء التحديات التي تواجهها مالي في المجالات الأمنية والتنموية والإنسانية.

وأضاف أنه يتعين على الأطراف المعنية في مالي، مضاعفة جهودها من أجل تشجيع المصالحة الوطنية والتحلي بضبط النفس وحل الخلافات من خلال الحوار.

فيتنام المجتمع الدولي مالي الامم المتحدة

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