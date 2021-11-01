مسئولون ليبيون يجددون التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها

أكد مسئولون ليبيون التزامهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر تنفيذا لمخرجات الاتفاق السياسي، وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز التصريحات في هذا الصدد:

المجلس الرئاسي يجدد الالتزام بإجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي اليوم الاثنين، استمرار التزام المجلس بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده تنفيذاً لمخرجات الاتفاق السياسي ولتطلعات الشعب الليبي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن تصريحات اللافي جاءت خلال لقائه مع نائبة السفير البريطاني لدى بلاده كيت انجليش، حيث بحثا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

لقاء اللافي مع نائبة السفير البريطاني لدى بلاده كيت انجليش.

ونقل بيان المجلس عن انجليش قولها، إن بلادها مهتمة بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل "وفق قاعدة قانونية معتمدة تساهم في استقرار ليبيا والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية".

ولاحقاً عاد اللافي وأكد اليوم أنه "لا حل في البلاد إلا عن طريق الانتخابات"، مشدداً على ضرورة وضع "خارطة طريق واضحة" للعملية الانتخابية من بدايتها وحتى الجولة الثانية المتمثلة في انتخابات الرئاسة.

وأضاف اللافي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أنه "لابد من حدوث توافق بين الأطراف السياسية في البلاد من أجل ضمان سلامة الانتخابات".

وعبّر نائب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في الوصول إلى انتخابات "حرة ونزيهة"، مشيراً إلى أن مبادرته التي تستهدف تأجيل الانتخابات إلى ربيع العام القادم "غير ملزمة".

تسليم دفة البلاد لرئيس منتخب

يأتي ذلك، فيما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، موسى الكوني، مساء الأحد، التزامه المجلس بإجراء الانتخابات خلال لقائه بالمنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينجا، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي، في بيان صحفى له أن "الكونى" أكد خلال اللقاء، على التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، ولتحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجُمع عليه الشعب الليبي، من خلال صناديق الانتخابات.

رسالة ليبية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

وفي السياق، التقى رئيس "تكتل إحياء ليبيا" عارف النايض بالمبعوث الأممي يان كوبيتش في القاهرة لبحث آخر التطورات السياسية الجارية في ليبيا.

وأشار بيان صحفي صادر عن التكتل -حسبما أفادت صحيفة المرصد الليبية- إلى بحث الجانبين ضرورة التمسك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجرائها في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل وسُبل التأكد من نزاهتها وإنصافها وسلامتها وتنفيذ نتائجها.

وسلم النايض كوبيتش رسالة عاجلة موقعة من مجموعة من القوى السياسية والأحزاب والتكتلات والتجمعات والاتحادات وبعض الشخصيّات السياسية ومن ضمنها تكتل إحياء ليبيا تم خلالها مطالبة البعثة الأممية بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها.

وجدد الموقعون على الرسالة دعمهم للقوانين الصادرة في هذا الشأن من قبل مجلس النواب كجهة تشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل مؤكدين أنه لا يحق لأي كان فرض إملاءات عليها في صلب هذه القوانين مع أهمية الالتزام بما ورد في المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.