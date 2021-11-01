الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الفعاليات المميزة وذلك خلال شهر أكتوبر.

حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (قنا – الغربية)  بكل أجهزتهم التنفيذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وقاعدة فايد الجوية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات إلى ( متحف القوات الجوية - بانوراما حرب أكتوبر - مزار تبة الشجرة ).

وفى إطار حرص القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى المشروعات القومية قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى (منتجع الجلالة – العاصمة الإدارية الجديدة – الإستزراع السمكى ببركة غليون )، كما تم تنفيذ زيارة من جامعة أسوان إلى مصابى العمليات الإرهابية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى عرفاناً بتضحياتهم فى سبيل وطنهم الغالى.

وفى  إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم الندوة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين بجامعتى (القاهرة – طنطا) لتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المعرض السنوى الرابع عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2021) من خلال الأنشطة والأعمال الفنية والأغاني الوطنية التى شارك فيها عدد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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