من العرش إلى البُرش: فنانات أدينوا في جرائم جنائية

دائمًا ما تتصدر أخبار النّجمات عناوين الصحف الفنية، لكن هناك عدد من الفنانات تصدرت أسمائهنّ الصفحات الخاصة بالحوادث، فكان مصيرهم السجن لارتكابهنّ قضايا يعاقب عليها القانون، نرصدها لكم في التقرير التالي عن أشهر الفنانات التي صدر ضدهنّ أحكام قضائية وقضوا عقوبة في السجون.

وفاء مكي

ارتبط جمهور عريض بدور الفنانة وفاء مكي "مُهجة" في المسلسل الشهير ذئاب الجبل، ثم تغير الواقع ليتم سجنها 10 سنوات بعد أن أدينت بتعذيب خادمتها بطريقة وحشية.

القصة بدأت 1998، حين عملت فتاتان تدعيان مروة وهنادي كخَادمتين لدى الفنانة وفاء مكي، وبعد مرور 3 سنوات عادت مروة إحدى الخادمتين إلى قريتها في المنوفية وعلى جسدها آثار تعذيب شديدة وحالتها الصحية متدهورة، وقالت وقتها الخادمة لأهلها إنها تعرضت للتعذيب والكي بالنار في كامل جسدها هي والخادمة الأخرى هنادي من الفنانة وفاء مكي، وفي ديسمبر 2001 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة الفنانة بالسجن 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

سما المصري

فيما تقضي الراقصة سما المصرى مدة حبسها بعد صدور حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بحبسها عامين وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

أمر الإحالة كشف أن المتهم فى شهر أكتوبر 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بالقاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل "فيسبوك - انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة أن سما فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثّتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع "فيس بوك - إنستجرام - يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

دينا الشربيني

فيما مكثت الفنانة دينا الشربيني لمدة عام خلف الأسوار عقب القبض عليها أثناء شراء مواد مخدرة.

القضية التي شغلت الرأي العام في عام 2013، واتهمت النيابة وقتها الفنانة وصديقها، بحيازة مواد مخدرة وتعاطيها وحيازة صديقها سلاح آلي، وأسندت النيابة إلى الفنانة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، في حين نسبت النيابة إلى صديقها حيازة جوهر الكوكايين المخدر بقصد الاتجار، وحيازة بندقية آلية مستوردة من الخارج بغير ترخيص.

لتقضي محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة خالد السيد طارق بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح آلي والاتجار في الكوكايين وتقديم المواد المخدرة، ومعاقبة الفنانة دينا الشربيني بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بتعاطي الكوكايين.